Prezydent podjął decyzję ws. pigułki "dzień po"

Andrzej Duda spotkał się z posłankami Lewicy

We wtorek po południu prezydent Duda przyjął grupę posłanek Lewicy. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska mówiła w mediach, że w czasie spotkania przekonywała prezydenta, że ustawa otwiera tylko dostęp do tabletki "dzień po" bez recepty, a wiek, który budził największe zastrzeżenie prezydenta, nie jest zapisany w ustawie, a określi go rozporządzenie Ministra Zdrowia.