Po debacie. "Przesłuchanie Trzaskowskiego"

W środę odbyła się debata kandydatów na prezydenta Warszawy w TVP Info. - Jak na nasze standardy była stosunkowo spokojna i względnie merytoryczna - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Rafał Chwedoruk. - Większość tematów odnosiła się do realiów tego, co może prezydent Warszawy. Była forma przesłuchania Rafała Trzaskowskiego przez kandydatów. Nic rewolucyjnego się tam nie stało. Rafał Trzaskowski raczej się przybliżył niż oddalił do zwycięstwa w pierwszej turze. Pani Biejat potwierdziła uzasadnienie aspiracji do statusu kandydatki numer 2. Kandydat PiS zaprezentował się poprawnie, ale pytanie czy tak łagodny przekaz, przypominający PO z początków XXI wieku, mówiący o obniżeniu podatków, jest tym, czego chcą wyborcy prawicy. Przemysław Wipler atakując Trzaskowskiego atakował PiS z nadzieją na odebranie wyborców słabnącej formacji. Momentami bardziej mówił językiem PiS niż kandydat PiS. O Januszu Korwinie-Mikke można powiedzieć to, co zawsze. Prezentował klasykę prawicową - dodał.

