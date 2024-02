Nie chcą powtórki z Kałuży. To była kompromitacja KO

Wirtualna Polska zapoznała się z listą liderów Koalicji Obywatelskiej do sejmiku śląskiego. - Stawiamy na sprawdzone osoby, które pozwolą nam uniknąć wdepnięcia w kałużę - mówią politycy KO. Nawiązują do słynnej wolty radnego Wojciecha Kałuży, który po wyborach przeszedł do PiS i oddał tej partii władzę na Śląsku.