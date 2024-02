Kaczyńscy stracą plac w Katowicach. Ale dopiero po zmianach w IPN

Zarządzona kilka lat temu przez wojewodę z nadania PiS zmiana jego nazwy wywołała protesty mieszkańców i władz miasta. Przepychanki w sprawie trwały dłuższy czas: miasto tabliczki Marii i Lecha Kaczyńskich nie wieszało. Gdy w końcu zrobił to wojewoda, to pracownicy miejskiej spółki ją ściągnęli, a on sam zawiadomił w tej sprawie prokuraturę.