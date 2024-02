Brejza wygrywa w NSA. "Zero tolerancji do szastania publicznymi pieniędzmi"

Brejza skomentował całą sytuacje mocnymi słowami. "Wygrałem sprawę w NSA o ujawnienie kosztów antyunijnego szczucia przez PiS-owską spółkę skarbu państwa" - napisał w serwisie X. Jednocześnie poinformował, że gdy tylko uzyska odpowiednie dane na temat kosztów kontrowersyjnej kampanii, złoży zawiadomienie do prokuratury. "Zero tolerancji do szastania publicznymi pieniędzmi" - dodał.