Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Macron chce być liderem. Nie wszystkim się to podoba

Macron chce być liderem. Nie wszystkim się to podoba

Rosyjskie MSZ komentuje plany przekształcenia wojskowej bazy lotniczej w Rumunii w największy w Europie obiekt NATO. Zdaniem Moskwy, działania te jednoznacznie wskazują, że kraje Sojuszu przygotowują się do konfliktu zbrojnego z Kremlem.

"Rozbudowa rumuńskiej bazy lotniczej to kolejny dowód na to, że blok północnoatlantycki kontynuuje niepohamowaną militaryzację Europy Wschodniej i regionu Morza Czarnego " - oświadczyło rosyjskie MSZ, cytowane przez agencję RIA.

Zdaniem Rosji to " przyspieszone wzmacnianie potencjałów koalicyjnych następuje także w Polsce i krajach bałtyckich ". "Ma charakter prowokacyjny, zaostrza napięcie militarne na obwodzie rosyjskich granic i stwarza dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju".

"Wszystko to ma na celu przygotowanie sojuszników na potencjalne starcie z naszym krajem" - podkreśla rosyjskie ministerstwo, obiecując "monitorowanie działań w Rumunii, ocenę pojawiających się zagrożeń i uwzględnienie ich w planach wojskowych".

Dzień wcześniej Władimir Putin oświadczył, że to nie Rosja zbliża się do granic NATO, a odwrotnie. - Co robimy? Po prostu chronimy naszych ludzi na naszych historycznych terytoriach - powiedział, wskazując, że Rosja jedynie broni się przezd "nastawionym na konfrontację" NATO.