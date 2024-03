Macron chce być liderem. Nie wszystkim się to podoba

Macron argumentował, że jego słowa na temat możliwości wysłania wojsk na Ukrainę miały na celu zasianie niepewności u Władimira Putina. Jednak według urzędników zorientowanych w rozmowach w NATO na temat Ukrainy, mogły one przynieść wręcz odwrotny efekt. Wysoki rangą urzędnik amerykański ocenił, że Macron, zmuszając Berlin do publicznego wykluczenia opcji wysłania wojsk na Ukrainę, rozmył niejasność co do położenia czerwonej linii przez sojuszników.