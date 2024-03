Niemiecki minister ostrzega. Wskazał, kiedy Rosja może zaatakować

- Do rosyjskiego ataku na NATO może dojść w ciągu 5-8 lat - oznajmił w wywiadzie dla szwedzkiego dziennika "Dagens Nyheter" minister obrony Niemiec. Boris Pistorius zaznaczył, że "wraz z wejściem Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego zdolność do odstraszania ataków wzrasta".