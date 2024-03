Kuriozalny spot wyborczy Rosjan. Wykorzystali ukraińskich żołnierzy

Wybory w Rosji. "Nie oczekuje się, że przyniosą zmiany na Kremlu".

Rosjanie pójdą do urn w dniach od 15 do 17 marca. Po raz pierwszy w historii Rosji wybory potrwają trzy dni. Co ciekawe głosowanie rozpoczęło się już dla uczestników "specjalnej wojennej operacji" walczących na froncie w Donbasie.