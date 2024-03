- Kiedyś jeden z byłych przywódców Ukrainy powiedział, że Ukraina to nie Rosja. To pojęcie musi zniknąć na zawsze. Ukraina to oczywiście Rosja - dodał Miedwiediew, który nawiązał do słów Łeonida Kuczmy, prezydenta Ukrainy w latach 1992-1993.