"Minister Kołodziejczak" to odległy scenariusz. PO ma inną kandydatkę do resortu rolnictwa. Wkrótce odsłoni karty

Test dla Kołodziejczaka

Wiceprzewodnicząca PO - była wiceminister finansów Izabela Leszczyna - w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdza: - Zawiązanie współpracy z panem Kołodziejczakiem nie było decyzją łatwą. To była decyzja przede wszystkim Donalda Tuska, który nas do tego przekonał. Trzeba podkreślić, że my nie wchodzimy w koalicję z AgroUnią: oddaliśmy AgroUnii kilka miejsc na listach, a pan Kołodziejczak otrzymał szansę wejścia do Sejmu. To otwiera nam drogę do pozyskania głosów rolników, producentów rolnych, którzy bez Michała Kołodziejczaka na listach mogliby nie czuć się zauważeni. A każdy głos w wyborach jest na wagę złota.