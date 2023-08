To jej Kołodziejczak chce odebrać głosy. "Wrzutka na ostatnią chwilę"

Posłanka Polski 2050 komentuje start w wyborach Michała Kołodziejczaka. Paulina Hennig-Kloska, szefowa klubu parlamentarnego tej partii, będzie bezpośrednią rywalką lidera AgroUnii w Koninie. - Zamierzam uzyskać lepszy wynik od Michała Kołodziejczaka. Jestem człowiekiem z tego okręgu, a nie wrzutką na ostatnią chwilę. Nie pochodzi (Kołodziejczak - red.) z naszego okręgu, nie jest z nim związany. Nie odzwierciedla ideałów moich wyborców, wyborców opozycji. To są prawa kobiet, proeuropejskość. Pamiętam jego wystąpienia, gdzie nie popierał protestów kobiet, miał poglądy przeciwne. Jego poglądy prorosyjskie - wyliczała w programie "Tłit" WP Hennig-Kloska. - Dla mnie nie zmienia to sytuacji. Zamierzam tak, jak pracowałam. To mój rodzimy okręg, znam go - ludzi znam ze sklepu, z kawiarni. Będziemy mieć tam bardzo mocną listę - zakończyła.

