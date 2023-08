Gorąco w studiu. Kołodziejczak tłumaczy się z głośnych słów

- Widziałem się z Kornelem Morawieckim co najmniej trzy razy - stwierdził we wtorek Michał Kołodziejczak. Lider Agrounii zapewnił, że Kornel Morawiecki przestrzegał go przed swoim synem. Twierdzi, że na dowód spotkań - w które nie wszyscy wierzą - może pokazać m.in. zdjęcia z ojcem premiera. - Dotknął pan relacji między ojcem a synem - zarzucił mu prowadzący rozmowę.