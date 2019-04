Matury 2019 niezagrożone. ZNP zawiesił strajk nauczycieli do września

Matury 2019 powinny odbyć się bez większych zakłóceń. ZNP podjął decyzję o zawieszeniu strajku nauczycieli od soboty 27 kwietnia. Oznacza to, że nie powinno być problemów z przeprowadzeniem matur.

Matury 2019 – co oznacza zawieszenie strajku nauczycieli

Zawieszenie strajku nauczycieli ogłoszone przez ZNP to dobra wiadomość dla tegorocznych maturzystów. Ci, którzy zostaną sklasyfikowani i w piątek 26 kwietnia otrzymają świadectwo ukończenia szkoły, 6 maja przystąpią do egzaminów maturalnych. Matury 2019 zostaną przeprowadzone bez większych utrudnień. W komisjach egzaminacyjnych zasiądą nauczyciele z poszczególnych placówek, a nie osoby z wykształceniem pedagogicznym tak, jak miało to miejsce w przypadku egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty.