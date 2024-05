Marian Zabłocki: Wygrać z Rosjanami to nie jest aż tak trudna sprawa

To nie my wyrządzamy naszym młodym ludziom krzywdę. Robią to Rosjanie, zabijając, kalecząc i gwałcąc. My musimy bronić naszego kraju. Jeśli nie wypełniasz tego obowiązku, nie możesz się spodziewać, że państwo wypełni obowiązki wobec ciebie. Jeśli natomiast będziesz służył krajowi, to kraj wypełni swoje zobowiązania. To naprawdę proste.