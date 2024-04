Spiker Johnson zgodził się pomóc Ukrainie. Otrzymał porażające dane wywiadu

Losy wsparcia USA dla Ukrainy — po przegłosowaniu pakietu pomocowego przez Senat — zależały niemal wyłącznie od spikera Izby Reprezentantów i jego decyzji o poddaniu go pod głosowanie w Izbie. Prawdopodobnie to niepokojące dane pochodzące od amerykańskiego wywiadu skłoniły go ostatecznie do zgody.