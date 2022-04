Majmurek: Pojedynek na miny między Macronem i Morawieckim to ostatnie, czego dziś potrzebujemy [OPINIA]

To nie jest spór do roztrząsania na zewnątrz

Winę za rozpętanie całej burzy ponosi polski premier. To on zaatakował w poniedziałek Macrona na konferencji prasowej. - Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem? Negocjowalibyście ze Stalinem? Negocjowalibyście z Pol Potem? – pytał.