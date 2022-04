Macron nazwał Morawieckiego "prawicowym antysemitą". Burza w sieci

Macron-Morawiecki. Fala komentarzy. "Brutalna zniewaga"

Głosy krytyki słychać też z otoczenia Andrzeja Dudy. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, odnosząc się do sprawy, nawiązał do wpisu Donalda Tuska na temat konfliktu premiera Morawieckiego z prezydentem Francji. "Panie przewodniczący Tusk, czy premier Morawiecki to 'skrajnie prawicowy antysemita'?" - pytał, cytując słowa Macrona.