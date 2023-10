Majątek żony premiera. Politycy PiS chcieli mówić o Tusku. Ostra wymiana zdań

Pytany o to, co powstrzymuje premiera przed publikacją majątku żony, odpadł: - Już odpowiedziałem. Zachęcam do pytania o to innych liderów. Do Rady Europejskiej niedawno wpłynął wniosek o dostęp do informacji publicznej ws. środków, które Donald Tusk otrzymał po zaprzestaniu pełnienia funkcji. Rada Europejska odmówiła. Ciekawe, prawda?