Rzecznik PiS zjawił się przed siedzibą TVN. Odpowiedź już padła

Rzecznik PiS przed siedzibą TVN

- To jest pytanie, które stawiamy do zarządu telewizji TVN, do pracowników tej firmy medialnej, jak to się stało, że Rafał Rz. - wieloletni ich prominentny pracownik, nie szeregowy, a prominentny pracownik Fundacji TVN, wyłudził miliard złotych? - pytał Bochenek, któremu towarzyszyli eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński i poseł Radosław Fogiel.