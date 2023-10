Mocny atak PiS na KO. "Jad, hejt, mowa nienawiści - tylko na to możemy liczyć"

Gdy na warszawskich ulicach szedł marsz zorganizowany przez opozycję, w katowickim Spodku swoją konwencję miało PiS. Z ust liderów obozu rządzącego doszło tam do licznych ataków na KO, a także do publikacji szokującego spotu. - Tylko na to możemy liczyć w wydaniu PiS - komentuje dla WP politolożka Renata Mieńkowska-Norkiene.