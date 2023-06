Mamy oświadczenie. Andrzej Seweryn zabiera głos po wycieku nagrania

Andrzej Seweryn odniósł się do nagrania, na którym w wulgarnych słowach wypowiada się m.in. o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim. "Ani ja, ani osoba, do której nagranie zostało wysłane, nie udostępniliśmy go mediom społecznościowym" - przekazał aktor Wirtualnej Polsce.