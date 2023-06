Mocne słowa Frasyniuka. "Żadnej litości"

- Mam w nosie i nie jest to w żadnym naszym interesie, by pozwolić im wyjść z twarzą. To nie jest żadne wyjście z twarzą. To są notoryczni przestępcy, łamią konstytucję. Są recydywą w łamaniu Konstytucji. Żadnej litości, żadnego pobłażania, żadnej słabości. Nie uczestniczymy w tym procesie, żeby ta komisja rosyjska mniej śmierdziała - apelował Frasyniuk, dodając, że "mamy do czynienia z mafią".