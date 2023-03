Lex pilot - co to? Założenia rządowej ustawy

Lex pilot to potoczna nazwa projektu ustawy forsowanego przez rząd. Z jego treścią nie zgadza się wielu polityków, przedstawicieli mediów i ekspertów. Zapisy pozwoliłyby bowiem m.in. na dostęp służb (np. Służby Kontrwywiadu Wojskowego, CBA, ABW, Agencji Wywiadu) do komunikatorów obywateli, nałożenie na polskie sieci kablowe obowiązku zapewnienia dostępu do pojedynczych kanałów oraz ułożenie kanałów telewizyjnych w określonej kolejności.