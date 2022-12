Idą zmiany na korzyść TVP. Pomoże rząd?

Zmiany w ustawie przyjętej przez Radę Ministrów zakładają duże zmiany dotyczące zarówno nadawców jaki operatorów telewizyjnych. Ustawowo objęte zasadą "must carry, must offer" (zakłada ona w tej chwili, że operator musi włączać do swojej oferty kanały: TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls i regionalną antenę TVP) będą objęte tylko kanały TVP, które dodatkowo mają zająć pierwsze miejsca w elektronicznym przewodniku po programach w dekoderach. Operatorzy będą musieli sprzedawać je pojedynczo - ustalił portal Wirtualnemedia.pl.