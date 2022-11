Myśleli, że widzowie nie zauważą? Wiadomości TVP pokazały to samo nagranie

Wiadomości TVP, jak się okazuje, dzień po dniu wykorzystały te same nagrania, a nawet te same fragmenty wypowiedzi. Powtórzona została choćby opinia prezesa PKN Orlen Daniela Objatka, który w sprawie mafii VAT-owskich pytał zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek, "gdzie były wtedy służby Lotosu?".