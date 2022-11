Wiadomości o proteście kobiet. "Seans nienawiści ulicznej opozycji"

Uliczna opozycja protestuje przeciw polityce PiS - to pierwsze zdanie z materiału dotyczącego manifestacji, która w poniedziałek wieczorem odbyła się pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Osadzony na trzecim miejscu w głównym wydaniu Wiadomości TVP felieton, miał dotyczyć protestu organizowanego przez Strajk Kobiet na Żoliborzu, ale nie do końca tak było. Nie pojawiła się żadna wypowiedź organizatorek, zabrakło też komentarza jakiegokolwiek uczestnika lub uczestniczki protestu, choć kamera telewizji była na miejscu. Przypominano za to, że "aborcja, wbrew oskarżeniom opozycji, jest w Polsce legalna".