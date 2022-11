Ziobryści ścigają się z Kaczyńskim ws. komisji energetycznej. "Wyborczy wehikuł"

- Trudno powiedzieć, czy dojdzie do powołania tej komisji, ale PiS jest w tak głębokiej defensywie, że być może zdecyduje się na to. Skuteczności tej strategii nie widzę. Jeśli ona powstanie, dla opozycji to będzie doskonała okazja, by wypunktować zaniechania i decyzje podejmowane przez rząd PiS, które doprowadziły do obecnego kryzysu energetycznego. Wykorzystamy okazję, by pokazać porażkę strategii PiS-u w ostatnich latach - dodaje Grabiec. Na uwagę, że komisja ma zajmować się wyłącznie latami rządów PO-PSL, polityk dodał: "kto komisją wojuje, od komisji ginie".