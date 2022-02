Kolejna koncesja TVN wygasa. Co zrobi KRRiT?

25 lutego wygasa koncesja dla TVN 7. A KRRiT nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej przedłużenia pozwolenia na nadawanie dla tego kanału. Czy po zamieszaniu związanym z koncesją dla TVN 24 właściciele stacji powinni obawiać się problemów ze zdobyciem stosownego pozwolenia? W programie "Newsroom" WP sytuację skomentował prof. Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. - Wydaje mi się, że tutaj już została podjęta decyzja o nadawaniu na koncesji holenderskiej. To jest taka szarpanina, która ma pokazać, kto realnie ma władzę. Jeśli chodzi o TVN 24, to dotyczyło to bardziej balansu opinii, pewnego obiegu informacji w tym polskim dyskursie. W przypadku innych kanałów nie jest to postrzegane jako coś aż tak istotne. To jest takie obcinanie rożków, w przypadku TVN. Jeśli nie możemy wyciąć serca, to będziemy wycinać wszystko dookoła - stwierdził prof. Wasilewski.