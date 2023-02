Zwycięstwo opozycji w Komisji Cyfryzacji. "Lex pilot" odroczone

- Ustawa "lex pilot" została odroczona. Opozycja wygrała głosowanie na posiedzeniu komisji cyfryzacji, dlatego że chcemy, aby to obywatele mieli prawo powiedzieć, co na ten temat sądzą. Władza tuż przed wyborami zmienia ordynację wyborczą, daje 3 mld zł na TVP, a teraz chce zaprogramować piloty obywateli. Rząd zakłada takie rozwiązanie, które zmusi do tego, aby na pierwszych pięciu kanałach był dostęp do telewizji rządowej, a kolejność kolejnych będzie określała KRRiT. To jest tylko i wyłącznie granie na zwycięstwo w kampanii wyborczej przez PiS. Oni nie robią tego z myślą o obywatelach, a z myślą o sobie, właśnie po to, aby wygrać wybory - powiedział podczas konferencji prasowej poseł PO Arkadiusz Marchewka.