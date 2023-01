Nagła zmiana planów. Rząd przeprogramuje telewizory, ale z części rozwiązań rezygnuje

Jeżeli dostawca telewizji będzie w stanie ustalić "obszar korzystania z usługi", będzie musiał dołożyć adekwatny kanał telewizji regionalnej. Jeżeli to nie jest możliwe, to wystarczy jeden wybrany - w większości wypadków dziś to TVP Warszawa, którą oglądać mogą mieszkańcy całej Polski. Jeżeli jednak umowę na dostawę telewizji satelitarnej podpisze mieszkaniec Dolnego Śląska, to powinien on mieć w ofercie TVP Wrocław. Jeżeli zrobi to mieszkaniec woj. lubuskiego, to powinien mieć dostęp do TVP Gorzów Wlkp.