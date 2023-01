"Wymaga zmian". Witold Kołodziejski, były szef KRRiT, przerywa milczenie i krytykuje "Lex Pilot"

- Zasada "must carry, must offer" jest wpisana w prawo europejskie i obowiązuje również w Polsce, by zabezpieczać prawa i wolności widza. Określa ona pakiet programów, które mają być dostępne dla wszystkich widzów niezależnie od platformy, z której korzystają. Ta zasada powinna oczywiście być modyfikowana ze względu na rozwój technologii i inne zmiany, ale nie widzę powodu, dla którego miałaby się ona ograniczać wyłącznie do programów telewizji publicznej. Według dotychczasowych reguł "must carry, must offer", w Polsce pakietem objęte są trzy programy TVP i cztery telewizji komercyjnych, w tym TVN, Polsat i Puls. Nie widzę powodów, dla których te programy miałyby z niej zniknąć - mówi Kołodziejski.