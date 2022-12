"TVP przejmuje piloty", czyli media rządowe i długo nic. Rząd programuje Polakom listę kanałów telewizyjnych

Przeciwne zdanie ma Juliusz Braun, były przewodniczący KRRiT i były prezes TVP. – Żeby mówić o kompromisie, konieczne byłyby szerokie konsultacje ze wszystkimi stronami. W tym przypadku to rząd narzuca rozwiązania, choć dla niektórych graczy na rynku one oczywiście mogą być korzystne. W teorii ustawa ma charakter techniczny, ale mamy do czynienia z sytuacją, którą PiS uwielbia, czyli dorzuceniem do pozytywnie ocenianej ustawy kontrowersyjnych przepisów. Chodzi o zapisy dotyczące zasady "must carry, must offer". Widzę tu oczywisty kontekst polityczny – wzmocnienie pozycji TVP przed wyborami parlamentarnymi i zmuszenie operatorów do umieszczania na platformach satelitarnych wszystkich programów regionalnych TVP. To radykalnie podnosi koszty funkcjonowania prywatnych podmiotów – wyjaśnia.