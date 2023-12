Kwestia smaku [OPINIA]

I PiS - i nowa koalicja jadą w tej sprawie po bandzie. PiS wysyła do reżyserek telewizyjnych czynną polityczkę czy pozwala, by jego prezes opowiadał, że każdy demokratyczny kraj potrzebuje antyrządowych mediów (swoją drogą ciekawe, co na to Viktor Orban). Partia Kaczyńskiego pokazuje w ten sposób, że z jej perspektywy media publiczne mają być i pozostać mediami partyjnymi, i to konkretniej związanymi z jego partią.