"Co pan tu robi?". Kowalski apeluje do Hołowni ws. szarpaniny w TVP

Hołownia odpowiada Kowalskiemu

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia od razu ustosunkował się do wypowiedzi posła Suwerennej Polski. - Panie pośle Kowalski, przyjmuję wiadomość o naruszeniu nietykalności cielesnej pani poseł z największym przejęciem. Za chwilę sprawdzę, co się wydarzyło. Zapytam o to służby. Jeżeli to zdarzenie miało miejsce, to, powiedzmy sobie jasno, miejsca mieć nie powinno. I co do tego nikt na tej sali nie powinien mieć wątpliwości - mówił.