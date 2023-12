TVP odcięta od nadawania. "PiS będzie robił z siebie kombatantów i męczenników"

- Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który skierowali do TK posłowie PiS [dotyczył wstrzymanie stosowania przepisów zezwalających na likwidację spółek mediów publicznych - red.] i wydane zabezpieczenia wymyka się kompetencjom Trybunału. Nie jest on uprawniony do ingerowania w to, jak mają działać spółki prawa handlowego. W mojej ocenie po pierwsze TK nie mógł się zebrać, gdyż nie ma obecnie nikogo na stanowisku Prezesa TK. Ponadto do udziału w postępowaniu wyznaczone zostały osoby, które nigdy nie były sędziami, a więc dalsze procedowanie nie ma jakiegokolwiek znaczenia z prawnego punktu widzenia.