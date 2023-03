Kwaśniewski ostrzega przed III wojną światową. "Putin może się do tego posunąć"

Aleksander Kwaśniewski po raz kolejny ostrzegł, że III wojna światowa to realny scenariusz. - Putin naprawdę może się do tego posunąć. Rosyjska doktryna przedstawia się dziś tak, że jeśli świat ma istnieć bez Rosji, to lepiej, żeby nie istniał wcale - powiedział w rozmowie z Interią. Były prezydent był też pytany, czy zamierza kandydować na szefa NATO. Odpowiedział jednak wymijająco.