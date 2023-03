Łukaszenka ujawnia dane zatrzymanych szpiegów? "Mogli współpracować z KGB"

- Mogli podejrzewać, iż do zatrzymania prędzej czy później dojdzie, co zaowocowało opracowaniem wzorca reakcji. Warto zwrócić uwagę, że spośród zatrzymanych wyeksponowano jedynie wątek białoruski. Przedstawiono go wspólnie w przekazach białoruskim i rosyjskim. W rosyjskiej i białoruskiej infosferze praktycznie nie wskazuje się na to, iż prawdopodobnie doszło również do zatrzymania obywateli Federacji Rosyjskiej - mówi Michał Marek.