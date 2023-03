Dostali zamówienie na atak w Polsce. Ta grupa była jeszcze większa

Jak wskazywał minister, zatrzymani prowadzili monitoring tras kolejowych. - Do ich zadań należało m.in. rozpoznawanie, monitorowanie transportów z uzbrojeniem realizowanym na rzecz Ukrainy. Podejrzani przygotowywali się również do akcji dywersyjnych, mających na celu sparaliżowanie dostaw sprzętu i pomocy dla Ukrainy. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, nadajniki, a także GPS, które miały być montowane na transportach do Ukrainy - wyliczał dalej Kamiński.