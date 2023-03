"Jak złoto". Akcja Polaków uderzyła w macki Kremla

- Nie jestem zaskoczony ujawnieniem siatki szpiegowskiej na terenie Polski, bowiem Rosjanie w swojej taktyce, doktrynie, a także w strukturach służb - szczególnie wojskowych - posiadają komórki dedykowane do takich działań. Obejmują one konkretne kraje i zasób osobowy agentów. Tak było zapewne w przypadku Polski. Zanim zaczęli swoją operację, trzeba było im przygotować sposób komunikacji, transfer i legendowanie pieniędzy, dostosować ich do poziomu kontrwywiadowczego naszego kraju i do zadań, jakie musi zrealizować cała grupa - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.