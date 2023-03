Górale wyszli na ulice. "To przechodzi ludzkie pojęcie"

- Obowiązek nas wzywa tutaj, żeby dzisiaj być, demonstrować. Przecież to, co się dziś dzieje na świecie, w Polsce zwłaszcza, czyli wykorzystywanie takiego ważnego człowieka, jak Ojciec Święty, przez media, przez władzę do wyborów - to przechodzi ludzkie pojęcie - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową idący w marszu Stanisław Burnos, prezes oddziału Związku Podhalan w gminie Niedźwiedź.