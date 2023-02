O czym wiedział Jan Paweł II? Szokujące ustalenia dziennikarza

Z parafii na parafię

Jednym z opisanych przez holenderskiego dziennikarza przypadków jest ksiądz Kazimierz L. Już w seminarium został on wysłany do psychiatry z powodu problemów psychoseksualnych. "Mimo to Wojtyła udzielił mu święceń kapłańskich. Różne źródła donoszą, że w jego pierwszych parafiach "deprawował" dziewczynki" - mówi Ekke Overbeek w rozmowie z "Newsweekiem".