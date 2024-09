Kup pan certyfikat. Cała Polska ze "znakiem jakości"

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by uczelnie chwaliły się również innymi, prywatnymi akredytacjami, certyfikatami bądź nagrodami. I tak na przykład "Studia z przyszłością" to program akredytacji kierunków studiów, a "Uczelnia Liderów" to certyfikacja szkół wyższych. Oba konkursy organizują te same podmioty.