Nazywam się Andrzej Jaśniewicz, syn Romana. To ja siedziałem za niewinność 25 lat

- Dzień dobry, nazywam się Andrzej Jaśniewicz, syn Romana. Dopiero teraz mogłem do pana zadzwonić. To ja jestem skazany za niewinność - słyszę w telefonie. - To o mojej sprawie mówi ta pani Renata. Daj jej Boże długie zdrowie. Niech tylko zezna to, co mówiła do artykułu.