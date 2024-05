Zabójca po latach wrócił na miejsce zbrodni? O krok od przełomu w sprawie Archiwum X

- Nie był to profesjonalista. Może chciał, by go złapano? Nie zakrył twarzy, to pierwsza sprawa. Być może chciał zamordować osobę, która go widziała? Tego nie wiemy. Na miejscu zostawił wiele śladów biologicznych i traseologicznych (m.in. odbitki butów, ślady palców) - mówił w programie "997" podinspektor Marek Cecuła z krośnieńskiej policji.