Grzegorz Braun pod ochroną. Koledzy milczą, sympatycy wpłacają pieniądze

"On tylko ostrzegał". Janusz Korwin-Mikke broni Grzegorza Brauna

W czwartek do szokującego zachowania posła odniósł się w Polsat News Janusz Korwin-Mikke, który stwierdził, że "kolega Braun nikomu niczym nie groził, on ostrzegał". - Są w tej chwili ludzie, którzy robią już zamachy na "szczepiarzy", którzy pod przymusem chcą ludzi szczepić, i w związku z tym kolega Braun przewiduje, że jeśli pan Niedzielski zrobi jeszcze ze dwa lockdowny, to ludzie mogą nie wytrzymać i go powiesić, ale na to jest mała szansa - powiedział.