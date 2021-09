Skandaliczne słowa Brauna do Niedzielskiego. Prokuratura wszczęła śledztwo

- Oczekuję od Prezydium Sejmu podjęcia stanowczych, surowych kroków w tej dziedzinie, bo ostatnio tylko potakujemy głową, że dzieją się rzeczy skandaliczne, a nie ma podejmowanych żadnych wymiernych kroków wobec tego, co zrobił poseł Braun - mówił. - Usunięcie posła Brauna na 15 minut z debaty, to nie jest odpowiednia kara (...). To jest skandal, po prostu skandal - oznajmił szef resortu zdrowia.