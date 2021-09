"Przesadził". Poseł Konfederacji reaguje na słowa Brauna

W reakcji na skandaliczne słowa wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która prowadziła obrady, wykluczyła posła Brauna z obrad. - Za to, co pan zrobił, będzie złożony wniosek, nie ma pan prawa się tak zachowywać. Będzie ta sprawa postawiona na prezydium Sejmu. To jest wielki skandal - mówiła do Brauna wicemarszałek Sejmu. Sprawą ma się zająć również sejmowa komisja etyki.