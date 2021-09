Czarnek zaprosił Bosaka. PiS chce zacieśnić współpracę z Konfederacją

Na początku września w wywiadzie dla Radia Plus Krzysztof Bosak stwierdził, że koalicja z PiS-em to mało prawdopodobny scenariusz. - Jeżeli PIS nie odnowi samodzielnej większości, to będzie musiała się uformować jakaś większość. Krytykujemy wszystkie nadużycia rządu. Mamy prawdopodobnie najmniejszą liczbę wspólnych głosowań z PiS-em. To Platforma i Lewica w różnych sprawach są bardziej skłonne głosować z PiS-em. Traktowanie nas jako naturalnego koalicjanta PiS jest nieporozumieniem - stwierdził jednoznacznie. - Jeżeli inne formacje będą zainteresowane realizowaniem naszej wizji państwowej, to będziemy gotowi do rozmowy. Nie widzę żadnego powodu, żeby wyróżniać formację, która kompromituje hasła konserwatywne i zawęża wolność gospodarczą - podkreślił.