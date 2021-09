"Strefy wolne od LGBT". Bosak do Nowackiej: Powtarza pani komunały

Uchwały anty-LGBT. Bosak: Nie ma podstaw do wstrzymania pieniędzy

- Ja myślę, że nie ma żadnych podstaw, aby wstrzymywać pieniądze dla polskich województw. Ale to pokazuje jak bardzo wprowadzali nas w błąd wszyscy adwokaci, co do natury Unii Europejskiej. (...) A teraz okazuje się, że bez podstaw traktatowych można wstrzymywać środki - komentował w "Kropce nad i" Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji.